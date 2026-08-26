Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज द्वितीय चातुर्मास का 2वाँ दिन, ऋग्वेद उपाकर्म, ओणम, रवि योग, आडल योग है। आज श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए आज अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कारोबार में नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। । कन्या राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। रवि योग के प्रभाव से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए आर्थिक मामलों में लाभकारी रह सकता है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी महत्वपूर्ण सौदे में सफलता मिल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इसका फायदा भविष्य में मिलेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कारोबार में नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। रवि योग के प्रभाव से किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कारोबार में धन का फ्लो बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खास रह सकता है। रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी खबर मिल सकती है। कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलने के योग हैं। धन संबंधी मामलों में भी दिन अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। रवि योग के प्रभाव से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक रूप से अच्छा दिन रह सकता है। रवि योग के कारण आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में ग्राहक और संपर्क बढ़ेंगे। जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद बातचीत से दूर हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों को महत्व मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापार में जोखिम उठाने से पहले अच्छी तरह विचार करें, हालांकि लाभ के अवसर भी मिलेंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। रवि योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में महत्वपूर्ण काम पूरा होने से राहत मिलेगी। कारोबार में दूर स्थान से कोई बड़ा संपर्क मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। रवि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में पुराने ग्राहक से लाभ मिलेगा। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। कारोबार में लाभ के साथ विस्तार की योजना बन सकती है। दांपत्य जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए रवि योग शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।