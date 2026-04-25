Aaj Ka Rashifal 26 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06 बजकर 6 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में संचऱण करेंगे।

साथ ही आज मघा नक्षत्र रात को 08 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज सिंह राशि वालों को नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। है। आज वृष राशि वालों को आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए करियर में उन्नति का रास्ता खोल सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलने के संकेत हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। निवेश सोच-समझकर करें। हालांकि रवि योग से पुराने कार्य पूरे हो सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ होने के योग हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत हैं।

क्यों खास है मोहनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग से आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहने के योग हैं। संपत्ति से जुड़ा लाभ हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आप नए संपर्क बना सकते हैं जो भविष्य में लाभ दे सकते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए धन लाभ के संकेत दे रहा है। वाणी में मधुरता से रिश्ते मजबूत हो सकता हैं। व्यापार में उन्नति के योग हैं। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।