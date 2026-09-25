Aaj Ka Rashifal 25 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्दशी रात 11 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 3वाँ दिन, गणेश विसर्जन, अनन्त चतुर्दशी, भद्रा, पञ्चक, रवि योग, आडल योग है। आज शतभिषा नक्षत्र सुबह 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के लिए नई योजना बन सकती है। आज मकर राशि वालों को कामकाज में अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। रवि योग से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में पुराना निवेश लाभ दे सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

25 नवंबर को पापी ग्रह केतु करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में गोचर; सिंह, तुला, कर्क, और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को नजरअंदाज करें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज कामकाज में आपकी मेहनत दिखाई देगी। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में नई जिम्मेदारी या अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग के कारण आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको अपने काम में धैर्य रखना होगा। रवि योग आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। नौकरी में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। व्यापार में सामान्य लाभ रहेगा। दांपत्य जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए खास रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। व्यापार में कोई अच्छा सौदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिले तो उसे गंभीरता से लें। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग आपको रुके हुए काम पूरे करने की ऊर्जा देगा। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के लिए नई योजना बन सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कामकाज में आज आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। रवि योग से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में पुराना निवेश लाभ दे सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो शांत रहकर बातचीत करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। रवि योग आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में महत्वपूर्ण फैसला लेने का मौका मिल सकता है। व्यापार में लाभ की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी दिन सकारात्मक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में नई जिम्मेदारी या अवसर मिलने की संभावना है। व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से लाभ हो सकता है। धन संबंधी स्थिति बेहतर होगी। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।