Aaj Ka Rashifal 25 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 11 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 3वाँ दिन, कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा व्रत, अन्वाधान, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग है। आज रेवती रात 07 बजकर 22 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मीन राशि में शाम 7 बजकर 22 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे।

आज वृष राशि वालों को आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ के संकेत हैं और मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। आज तुला राशि वालों को नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें और सेहत का ध्यान रखें। लेन-देन में सावधानी बरतना फायदेमंद होगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी में धैर्य से काम लें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ के संकेत हैं और मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज करियर में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनाए रखें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज कामकाज में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी भी नए काम में जल्दबाजी करने से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज साझेदारी के कामों में फायदा मिलने की उम्मीद है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कारोबार में नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा रह सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें और सेहत का ध्यान रखें। लेन-देन में सावधानी बरतना फायदेमंद होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज रचनात्मक कामों में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम की उम्मीद रहेगी। प्रेम संबंधों में अपनी बात शांति से रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज घरेलू मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। संपत्ति से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें। नौकरी और कारोबार में धैर्य से काम लेना लाभकारी रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज साहस और मेहनत से कामकाज में आगे बढ़ेंगे। छोटी यात्रा या नई मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज धन से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें। परिवार में बातचीत से समस्याएं सुलझ सकती हैं। कारोबार में सोच-समझकर फैसले लेने से लाभ होगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ सकता है और नए काम शुरू करने का विचार आएगा। खर्चों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।