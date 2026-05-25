Aaj Ka Rashifal 25 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 10वाँ दिन, गंगा दशहरा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी सिंह राशि में सुबह 9 बजकर 7 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज वृष राशि वालों आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। रवि योग निवेश से जुड़े मामलों में सफलता दिला सकता है। व्रज योग के कारण मानसिक उलझन थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय में धैर्य रखें। वहीं कन्या राशि वालों को आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। रवि योग से रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्रज योग आपको जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहा है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। रवि योग निवेश से जुड़े मामलों में सफलता दिला सकता है। व्रज योग के कारण मानसिक उलझन थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय में धैर्य रखें। दांपत्य जीवन अच्छा रहने के योग हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। रवि योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। व्रज योग के प्रभाव से विरोधियों पर विजय मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। व्रज योग के कारण भावनात्मक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। रवि योग आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान दिला सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता और मान-सम्मान दिलाने वाला साबित हो सकता है। रवि योग आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। व्रज योग के प्रभाव से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। रवि योग से रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। व्रज योग आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दे रहा है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से करियर में उन्नति के अवसर बन सकते हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। व्रज योग के कारण पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। रवि योग आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। व्रज योग के प्रभाव से विवादों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज साझेदारी के कामों में लाभ मिल सकता है। रवि योग वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। व्रज योग के कारण काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। रवि योग कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत दिला सकता है। व्रज योग आपको अनुशासन और संयम बनाए रखने की सलाह देता है। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। रवि योग प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा। व्रज योग के कारण संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। रवि योग से कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्रज योग के प्रभाव से मानसिक तनाव कम होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।