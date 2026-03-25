Aaj Ka Rashifal 25 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की सप्तमी तिथि शाम को 01 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बुधवार का दिन है। वहीं आज चैत्र नवपद ओली प्रारम्भ, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करके गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं।

साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र शाम को 05 बजकर 33 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज सिंह राशि वालों को आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।। वहीं तुला राशि वालों को आज रुके हुए काम पूरे होंगे और धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। शिक्षा में भी सफलता मिलेगी।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज गजकेसरी राजयोग आपके पराक्रम भाव को सक्रिय करेगा। साहस बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

यह योग आपके धन भाव में प्रभाव डाल रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अचानक धन लाभ या निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। वाणी में मधुरता से काम बनेंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी ही राशि में बन रहा गजकेसरी राजयोग व्यक्तित्व को निखारेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

यह योग आपके द्वादश भाव में बन रहा है, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपके आय भाव को सक्रिय करेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि से यह राजयोग दशम भाव पर बन रहा है। ऐसे में यह राजयोग आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिला सकता है। प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य भाव में यह योग बनने से किस्मत का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। शिक्षा में भी सफलता मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

यह योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, जिससे अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। रिसर्च और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि से गजकेसरी राजयोग सप्तम भाव में बन रहा है। ऐसे में दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होगा और नए समझौते फायदेमंद रहेंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के षष्ठ भाव में यह राजयोग बन रहा है। ऐसे में आपको शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। नौकरी में सुधार होगा और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी राशि से पंचम भाव में यह राजयोग बन रहा है। यह राजयोग शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां देगा। क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी और निवेश लाभकारी रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में गजकेसरी राजयोग बन रहा है। जिससे घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।