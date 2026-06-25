Aaj Ka Rashifal 25 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात89 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। साथ ही आज स्वाती नक्षत्र शाम 04 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं आज शिव और सिद्ध योग बन रहा है।

ऐसे में तुला राशि वालों की आज सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शिव योग के प्रभाव से मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। वहीं मकर राशि वालों को आज धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे। सिद्ध योग के प्रभाव से नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शिव और सिद्ध योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई योजना लाभदायक साबित हो सकती है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। सिद्ध योग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शिव योग आपकी वाणी और बुद्धि को प्रभावशाली बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग हैं।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। सिद्ध योग के प्रभाव से करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। शिव योग मानसिक तनाव कम करेगा और आत्मबल बढ़ाएगा। आर्थिक लाभ संभव है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सिद्ध योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शिव योग के प्रभाव से मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। सिद्ध योग के प्रभाव से नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शिव योग आपकी आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ा सकता है। करियर में प्रगति के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे। सिद्ध योग के प्रभाव से नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए अवसरों का लाभ उठाने का दिन है। शिव योग के प्रभाव से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। सिद्ध योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।