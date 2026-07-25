Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 11 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज वासुदेव द्वादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ, देवशयनी एकादशी, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।

आज कर्क राशि वालों आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इंद्र योग से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। ब्रह्म योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में नई साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं कन्या राशि वालों को आज आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। इंद्र योग करियर में नई ऊंचाइयां दिला सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज इंद्र योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापारियों के लिए नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं।

ब्रह्म योग आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में संतुलन बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में अनुकूल रहेगा। इंद्र योग की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।

ब्रह्म योग के प्रभाव से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है और पुराने विवाद समाप्त होने के योग हैं।

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

इंद्र योग आपके करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

ब्रह्म योग मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। धन संबंधी मामलों में संतुलित निर्णय लाभदायक रहेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ धार्मिक या शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इंद्र योग से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

ब्रह्म योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में नई साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

इंद्र योग आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी।

ब्रह्म योग के कारण सोच सकारात्मक रहेगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। व्यापार में अच्छी प्रगति के संकेत हैं।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। इंद्र योग करियर में नई ऊंचाइयां दिला सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है।

ब्रह्म योग ज्ञान और विवेक बढ़ाएगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और निवेश के लिए दिन अच्छा माना जाएगा। व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

इंद्र योग से करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं।

ब्रह्म योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी।

स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज इंद्र योग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। नौकरी में सम्मान और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं।

ब्रह्म योग के प्रभाव से निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंद्र योग से नई सफलता और प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

ब्रह्म योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और भविष्य की योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

इंद्र योग से नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलने के संकेत हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्य समय पर पूरे होंगे।

ब्रह्म योग आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी। निवेश लाभदायक रह सकता है।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन प्रगति देने वाला रहेगा। इंद्र योग करियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।

ब्रह्म योग के प्रभाव से बुद्धिमानी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज इंद्र योग से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं। नई योजनाएं भविष्य में लाभ दिला सकती हैं।

ब्रह्म योग मानसिक शांति और सकारात्मक सोच प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।