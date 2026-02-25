Aaj Ka Rashifal 25 February 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पूरे दिन रहेगा। साथ ही आज बुधवार का दिन है। आज रोहिणी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, ज्वालामुखी योग है।। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में संचऱण करेंगे। साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र 1 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं आज सूर्य और बुध के संयोग से बुधादित्य राजयोग बन रहा है। ऐसे में आज कुछ राशि के लोगों को मान- सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है । साथ ही नौकरी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। निवेश सोच-समझकर करें। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। सेहत में हल्की थकान रह सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घूमने का प्लान बना सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। बाहर पार्टी कर सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस में लाभ के योग हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज निर्णय सोच-समझकर लें। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को फायदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपने राज किसी के साथ साझा न करें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

करियर में तरक्की के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। बस मेहनत करते रहें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। रुके कार्य बन सकते हैं। साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यस्थल पर धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।