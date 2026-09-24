Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की त्रयोदशी रात 11 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 2वाँ दिन, गुरु प्रदोष व्रत, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

आज कर्क राशि वालों को अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा। रवि योग के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी कठिन जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलने की संभावना है। आज सिंह राशि वालों के लिए रवि योग खासकर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरी में आपकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आएगी और महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और काम को समय पर पूरा करने से अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है।

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रवि योग बनने से आपको योजनाओं में सफलता मिल सकती है । कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है।

धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। खर्च और सेविंग के बीच बैलेंस बनाकर चलना बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज करियर में तरक्की मिल सकती हैं। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में किसी पुराने कस्टमर से दोबारा संपर्क होने से लाभ मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बनेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ किसी फ्यूचर की योजना पर चर्चा हो सकती है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा। रवि योग के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी कठिन जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलने की संभावना है।

व्यापार में बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पोइन्टस पर विचार करें। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा और दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए रवि योग खासकर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरी में आपकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आएगी और महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है।

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। दांपत्य जीवन में साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और परिवार के साथ भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग आपको कामकाज में एक्टिव बनाए रखेगा। नौकरी में रुके काम पूरे करने का अवसर मिलेगा। किसी कलीग की मदद से समस्या का समाधान हो सकता है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं।

पैसों के मामले में सावधानी रखें और बिना सोचे बड़ा निवेश न करें। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है।

व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना बनाना लाभकारी रहेगा। प्रेम और दांपत्य जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। रवि योग के कारण महत्वपूर्ण फैसले लेने का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने के साथ पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है।

व्यापार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए नए अवसरों के योग बना रहा है। नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यापार में नए संपर्क फायदेमंद रहेंगे।

आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आय बढ़ाने के नए ऑप्शन पर विचार करेंगे। दांपत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा। परिवार के साथ किसी यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का है। रवि योग आपको अपने टारगेट पर ध्यान फोकस करने में मदद कर सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण काम आपके फेवर में जा सकता है।

व्यापार में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है। आर्थिक मामलों में पुराने प्रयासों का फायदा मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा के कुंभ राशि में रहने से आज आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। रवि योग आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

व्यापारियों को नई डील में सफलता मिल सकती है, हालांकि कोई महत्वपूर्ण पेपर को ध्यान से पढ़ें। आज कैशफ्लो अच्छा बना रहेगा। रिश्तों में पारदर्शिता रखें, इससे दांपत्य जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। रवि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में किसी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी।

व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है और धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ इमोशनल टच बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।