Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी दोपहर 01 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 2वाँ दिन, पञ्चक, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तरा भाद्रपद रात 08 बजकर 32 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। साथ ही शनि के साथ संयोग बनाएंगे।

आज कर्क राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनाए रखें और निवेश सोच-समझकर करें। आज कन्या राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रखने की कोशिश करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें और गुस्से से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक मामलों में राहत महसूस होगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रुके हुए काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। धन के मामले में जल्दबाजी न करें और बातचीत में संयम रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनाए रखें और निवेश सोच-समझकर करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। धन से जुड़े फैसले सावधानी से लें और रिश्तों में अहंकार से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रखने की कोशिश करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और किसी की बातों में आकर फैसला न बदलें।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजना बना सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और परिवार के साथ समय बिताएं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मेहनत से कामकाज में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नौकरी और व्यापार में नए रास्ते खुल सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में गलतफहमी दूर करने का प्रयास करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शनि और चंद्रमा के संयोग के कारण मन थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सोचकर लें। मेहनत और धैर्य से काम करने पर करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।