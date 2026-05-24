Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 9वाँ दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी स्वराशि सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं।

साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज मेष राशि वालों के सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नई डील फाइनल होने के योग हैं। । वहीं कुंभ राशि वालों को रवि योग से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नई डील फाइनल होने के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से अचानक धन लाभ के संकेत हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रशंसा मिल सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। कारोबार में निवेश करने से लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लंबे समय से रुका कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रह सकत है। रवि योग से करियर में प्रगति के योग हैं। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। लव लाइफ में पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलने के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से निवेश में लाभ हो सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रवि योग से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। दोस्तों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर और कारोबार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।