Aaj Ka Rashifal 24 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की षष्ठी तिथि शाम को 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। वहीं आज यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कन्द षष्ठी, द्विपुष्कर योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में भ्रमण करके शशि राजयोग बना रहे हैं।

साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र शाम को 07 बजकर 04 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कर्क राशि वालों को आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और मित्रों व नेटवर्क से फायदा मिलेगा। वहीं कन्या राशि वालों को आज  रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के भी योग बन सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि दूसरे भाव में उच्च के होकर शशि राजयोग बना रहे हैं, जो धन और वाणी से जुड़ा भाव है। इस प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बचत बढ़ेगी और परिवार में सम्मान मिलेगा। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और नए आय स्रोत भी बन सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न में उच्च के होकर भ्रमण करेंगे, जिससे व्यक्तित्व में निखार आएगा और मानसिक स्थिरता बढ़ेगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप अपने फैसलों में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य और आकर्षण दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव में उच्च के होकर खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहे हैं। इस दौरान विदेश से लाभ या यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि होगी। मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा 11वें भाव में उच्च के होकर संचरण कर रहे हैं, जिससे आय और लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और मित्रों व नेटवर्क से फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में उच्च के होकर करियर और प्रतिष्ठा को मजबूत बना रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव यानी 9वें भाव में उच्च के हैं, जिससे किस्मत का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के भी योग बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में उच्च के हैं, जिससे अचानक बदलाव और उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अचानक धन लाभ के योग भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य और निवेश में सावधानी रखना जरूरी होगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च के होकर दांपत्य जीवन और साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। जीवनसाथी से संबंध बेहतर होंगे और बिजनेस पार्टनर से लाभ मिल सकता है। नई डील फाइनल हो सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव में उच्च के हैं, जिससे शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रतियोगिता में जीत के योग बनेंगे। नौकरी में उन्नति संभव है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में उच्च के होकर शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ फल दे रहे हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और निवेश से लाभ मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में उच्च के हैं, जिससे घर-परिवार, माता और संपत्ति से सुख मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी और प्रॉपर्टी से लाभ के योग बन सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा तीसरे भाव में उच्च के होकर साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।