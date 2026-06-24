Aaj Ka Rashifal 24 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 6 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। साथ ही आज चित्रा नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में वृष राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। रवि योग के कारण नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। वहीं मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। शिव योग से आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रवि योग आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहने के योग हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

शिव योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी। रवि योग नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर प्रदान कर सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रवि योग के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। शिव योग मानसिक तनाव को कम करेगा। निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। शिव योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रवि योग मान-सम्मान में वृद्धि कर सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। शिव योग से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय में नए संपर्क लाभ पहुंचा सकते हैं। शिव योग के कारण रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। सेहत में सुधार होगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। शिव योग से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। रवि योग आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे होंगे। शिव योग मानसिक शांति प्रदान करेगा। रवि योग करियर में उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। शिव योग से आत्मबल बढ़ेगा और रवि योग धन लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से रुके हुए सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। शिव योग आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। शिव योग बाधाओं को दूर करने में सहायक रहेगा। रवि योग करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रह सकता है। रवि योग से उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। शिव योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। निवेश और बचत से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। शिव योग से आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रवि योग आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।