Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 9 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज आशा दशमी व्रत, रैवत मन्वादि, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। आज अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।

आज वृष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रवि योग आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। वहीं सिंह राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। रवि योग आपको नेतृत्व क्षमता का लाभ देगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग व्यापार में लाभ और नए अनुबंध दिला सकता है।

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अचानक धन लाभ या पुराना पैसा वापस मिलने की संभावना है। निवेश के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रवि योग आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं।

व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान का ध्यान रखें।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन करियर में उन्नति लेकर आ सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। रवि योग आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाएगा।

व्यापार में नए निवेश लाभदायक रहेंगे। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग नए प्रोजेक्ट में सफलता दिलाएगा।

आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं।

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। रवि योग आपको नेतृत्व क्षमता का लाभ देगा।

व्यापार में नए सौदे लाभदायक साबित होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग निवेश से अच्छा लाभ दिला सकता है।

वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य सफल होंगे। करियर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। रवि योग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा।

व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग आर्थिक लाभ दिलाने में सहायक रहेगा।

जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं। रवि योग नई जिम्मेदारियां दिला सकता है।

व्यापार में लाभ और नए ग्राहकों का सहयोग मिलेगा। धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर दिन अनुकूल रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में लाभ और निवेश में सफलता मिलने की संभावना है।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। रवि योग आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है।

व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत बढ़ेगी।

दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर में प्रगति के योग हैं। नई नौकरी या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है। रवि योग आपके प्रयासों को सफल बना सकता है।

व्यापार में नई साझेदारी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ के अवसर देगा।

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रवि योग आपको सम्मान और सफलता दिलाने में सहायक रहेगा।

व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। निवेश के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और दिन उत्साह के साथ बीतेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।