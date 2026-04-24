Aaj Ka Rashifal 24 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 07 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बगलामुखी जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पुष्य नक्षत्र रात को 08 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही आज कन्या राशि वालों के लिए मित्रों का सहयोग मिल सकता है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। वहीं आज कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं आज तुला राशि वालों को नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। साथ ही आज कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ने के संकेत हैं। साथ ही माता का सहयोग मिल सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना है। मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन भावुक निर्णय लेने से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर साहस और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। साथ ही भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है और छोटे यात्राओं के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलने के संकेत हैं। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें और लगातार बहसबाजी से बचें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में संचर कर रहे हैं, जिससे आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। साथ ही मित्रों का सहयोग मिल सकता है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। वहीं आज कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। साथ ही नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। साथ ही आज कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य का साथ दिलवा सकता है। साथ ही आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के योग बन सकते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर अचानक बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जोखिम भरे कार्यों से बचें। शोध और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर वैवाहिक जीवन में मधुरता ला सकता है। साथ ही पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होने के योग हैं और साझेदारी में लाभ मिल सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। बाहर का खाना खाने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी राशि से आज चंद्रमा का गोचर पांचवें भाव में हो रहा है। इसलिए प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है और आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।