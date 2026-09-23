Aaj Ka Rashifal 23 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की द्वादशी रात 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास प्रारम्भ, परिवर्तिनी एकादशी पारण, वामन जयन्ती, भुवनेश्वरी जयन्ती, शरद्कालीन सम्पात, पञ्चक, विडाल योग है। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में रात 9 बजकर 57 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

आज मेष राशि वालों को आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और प्लानिंग को आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चंद्रमा का कुंभ गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होगा, जिससे नेटवर्किंग और मित्रों से फायदा मिल सकता है। आज मिथुन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। चंद्रमा का गोचर आपको नई योजनाओं में लाभ दिला सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है, खासकर यदि आप लंबे समय से चेंजिंग का इंतजार कर रहे हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नए लोगों से जुड़ने और प्लानिंग को आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चंद्रमा का कुंभ गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होगा, जिससे नेटवर्किंग और मित्रों से फायदा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को किसी कलीग या सीनियर से महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

व्यापार में नए ग्राहक मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपके कर्म भाव को एक्टिव करेगा। जिससे कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नए ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं।

वहीं व्यापार में काम का दबाव रहेगा, लेकिन रिजर्ट भी मिलेंगे। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और दांपत्य जीवन खुशनुमा रह सकता है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। चंद्रमा का गोचर आपको नई योजनाओं में लाभ दिला सकता है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है, खासकर यदि आप लंबे समय से चेंजिंग का इंतजार कर रहे हैं।

व्यापारियों को नए क्लाइंट्स से फायदा हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में स्थिति सकारात्मक रहेगी। परिवार के साथ यात्रा या किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ गोचर आपकी राशि से आठवें भाव में होगा। इसलिए आज आपको महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। नौकरी में गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं।

आर्थिक मामलों में अचानक खर्च सामने आ सकता है। व्यापार में जोखिम भरे फैसले टालना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और मानसिक तनाव कम करने के लिए समय पर आराम लें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज साझेदारी और दापंत्य जीवन से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सातवें भाव में रहेगा, जिससे व्यापार में पार्टनर और जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

व्यापार में नई डील पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। नौकरी में टीमवर्क से फायदा मिलेगा। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपके लिए कामकाज के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होने से कंप्टीशन में आगे निकलने की कोशिश सफल हो सकती है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यापार में विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन आपकी मेहनत आपको फायदा दिला सकती है। पैसों के मामले में स्थिति बैलेंस रहेगी। स्वास्थ्य में दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, जिससे कला, लेखन, संगीत और शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। नौकरी में नए आइडिया आपकी पहचान बना सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा।

व्यापार में नई योजना शुरू करने का विचार बन सकता है। प्रेम संबंधों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपका ध्यान परिवार और घर से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा। चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में होने से प्रॉपर्टी, वाहन या घर की सजावट से संबंधित योजना बन सकती है। नौकरी में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है।

व्यापार में सामान्य लाभ होगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दांपत्य जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आइडियाज को दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे। चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में होने से छोटी यात्रा या महत्वपूर्ण बातचीत के योग बनेंगे। साथ ही साहस और पराक्रम बढ़ेगा।

नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में मार्केटिंग और नए संबंध बनाने से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। धन और वाणी से जुड़े मामलों में सावधानी रखने की जरूरत होगी। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

व्यापार में धन का लेन-देन सोच-समझकर करें। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपका ध्यान खुद की प्लानिंग पर अधिक रहेगा। देर शाम के बाद किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

नौकरी में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापार में नई रणनीति बनाने का समय है। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। दांपत्य जीवन में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का कुंभ गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा। ऐसे में आज कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। नौकरी में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।

व्यापार में विदेश से जुड़े काम में प्रगति हो सकती है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन शांत बातचीत से स्थिति संभल जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।