Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी दोपहर 02 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास प्रारम्भ, पापांकुशा एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष व्रत, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात 09 बजकर 02 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 3 बजकर 3 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज कुंभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। निजी जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कामों में गति आ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में नई योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कामकाज में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज नए लोगों से संपर्क लाभकारी हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में प्लानिंग से काम करें। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कुछ काम पूरे हो सकते हैं। करियर- कारोबार में नए अवसरों पर विचार कर सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नई योजना बना सकते हैं। किसी पुराने परिचित से मुलाकात संभव है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। निजी जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।