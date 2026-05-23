Aaj Ka Rashifal 23 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 8वाँ दिन, अधिक मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी स्वराशि सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं।

साथ ही आज मघा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज कर्क राशि वालों को आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं धनु राशि वालों को आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुध का उदित होना आपके करियर और व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि में बुध उदित हो रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुध के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के संभावना है। खर्चों में वृद्धि संभव है, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

बुध उदित होने से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुध आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए आज भाग्य का साथ मिल सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर में सफलता के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि सेहत को लेकर लापरवाही न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुध के उदित होने से साझेदारी के कामों में लाभ मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुध ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। कारोबार में नई डील फाइनल हो सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज संचार और संपर्क से लाभ मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।