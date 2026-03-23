Aaj Ka Rashifal 23 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की पंचमी तिथि रात को 06 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। वहीं आज लक्ष्मी पञ्चमी, मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र रात को 08 बजकर 49 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।। वहीं सिंह राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। बॉस से सराहना मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Mangal Uday 2026: 18 अप्रैल से मीन, धनु और मिथुन राशि वालों को करियर-कारोबार में तरक्की के योग, मंगल देव होंगे उदय

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। रवि योग के प्रभाव से करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हालांकि रवि योग के प्रभाव से किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। बॉस से सराहना मिल सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य आपका पूरा साथ देगा। शिक्षा और करियर में सफलता के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग से कार्यों में अंततः सफलता मिलेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

साझेदारी में लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में उन्नति के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।