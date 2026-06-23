Aaj Ka Rashifal 23 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 4 बजकर 39 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज महेश नवमी, रवि योग, आडल योगहै। साथ ही आज हस्त नक्षत्र सुबह 11 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में वृष राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। रवि योग के कारण नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। वहीं कुंभ राशि वालों को साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। रवि योग के कारण नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज सोच-समझकर निर्णय लें। रवि योग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में होने और रवि योग बनने से दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा। रवि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

साझेदारी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।