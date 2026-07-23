Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 3 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा आज तुला राशि में शाम 7 बजकर 1 मिनट तक गोचर करेंगे। वहीं उसके बाद वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। वहीं मकर राशि वालों को आज आज आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता का संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने से दांपत्य और साझेदारी के मामलों में शुभ संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वालों को नए अनुबंध मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। विरोधियों पर विजय मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर अधिक रहेगा। घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। व्यापार में लाभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खानपान पर विशेष ध्यान दें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नींद पूरी लेने का प्रयास करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम का दबाव न लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।