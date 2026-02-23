Aaj Ka Rashifal 23 February 2026: वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक है। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज मासिक कार्तिगाई, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि से 10 बजकर 12 मिनट पर अपनी उच्च राशि वृष में संचऱण करेंगे। साथ ही आज भरणी नक्षत्र शाम 04:33 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोगों की सेहत मे सुधार होगा। साथ ही कारोबार में जोखिम लेकर अच्छा धन कमा सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों का जोश हाई रह सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज धैर्य से काम लेने का दिन है। नौकरी या व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। साथ ही दवाई समय लें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। यात्रा का योग बन सकता है। जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। बस मेहनत से पढ़ना होगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपके पक्ष में रह सकता है। कारोबार में बढ़त के संकेत हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज थोड़ा व्यस्त दिन रह सकता है। धन आगमन के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के सहयोग से धन प्राप्त हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में सराहना या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। यात्रा से फायदा हो सकता है। वहीं किसी परिवारीजन या किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धैर्य बनाए रखें। मेहनत का फल जल्द मिलेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना जरूरी है। इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी रुके काम में प्रगति हो सकती है। साथ ही कार्यों में किस्मत का साथ मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज सकारात्मक सोच आपके लिए लाभकारी रहेगी। करियर और कारोबार में सुधार के संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें। अन्यथा नुकसान हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।