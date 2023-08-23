Aaj Ka Rashifal 23 August 2023: \u0936\u094d\u0930\u093e\u0935\u0923 \u092e\u093e\u0939 \u0915\u0947 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0932 \u092a\u0915\u094d\u0937 \u0915\u0940 \u0938\u092a\u094d\u0924\u092e\u0940 \u0924\u093f\u0925\u093f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092c\u0941\u0927\u0935\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u0902\u091a\u093e\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0906\u091c \u0938\u092a\u094d\u0924\u092e\u0940 \u0924\u093f\u0925\u093f \u0938\u0941\u092c\u0939 3 \u092c\u091c\u0915\u0930 6 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u0947 \u0906\u0930\u0902\u092d \u0939\u094b \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0906\u091c \u0938\u094d\u0935\u093e\u0924\u093f \u0928\u0915\u094d\u0937\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092c\u094d\u0930\u0939\u094d\u092e \u092f\u094b\u0917 \u092c\u0928 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927 \u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937\u0940 \u091c\u0917\u0928\u094d\u0928\u093e\u0925 \u0917\u0941\u0930\u0941\u091c\u0940 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0906\u091c \u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0915\u0908 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0916\u093e\u0938 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0915\u0908 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0925\u094b\u0921\u093c\u093e \u0938\u0902\u092d\u0932\u0915\u0930 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0939\u0948\u0964 \u0906\u0907\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f \u0906\u091c \u0915\u093e \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932\u0964 \u092e\u0947\u0937 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Aries Daily Horoscope) \u092e\u0947\u0937 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0906\u091c \u0926\u0942\u0938\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0938\u094d\u0925\u0932 \u092a\u0930 \u0915\u0941\u091b \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u0939\u0915\u0930\u094d\u092e\u0940 \u0928\u093e\u0930\u093e\u091c\u093c \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0935\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0939\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0915\u094b \u0938\u0941\u0932\u091d\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0915\u094d\u0937\u092e \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0935\u0943\u0937\u092d \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Taurus Daily Horoscope) \u0935\u0943\u0937\u092d \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u0941\u0916\u0926 \u0926\u093f\u0928 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0914\u0930 \u0936\u0941\u092d \u0938\u092e\u093e\u091a\u093e\u0930 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u0938\u091a\u0947\u0924 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0936\u093e\u092e \u0915\u094b \u0915\u094b\u0908 \u092e\u0947\u0939\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093c\u0941\u0936\u0940 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0906\u090f\u0917\u093e \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0936\u0941\u092d \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0917 \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e\u0964 Also ReadSamsaptak Yog 2023: \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f \u0914\u0930 \u0936\u0928\u093f \u0915\u0947 \u0906\u092e\u0928\u0947-\u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e \u0938\u092e\u0938\u092a\u094d\u0924\u0915 \u092f\u094b\u0917, \u0907\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092c\u0902\u092a\u0930 \u0932\u093e\u092d \u092e\u093f\u0925\u0941\u0928 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932(Gemini Daily Horoscope) \u092e\u093f\u0925\u0941\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0906\u091c \u092c\u0939\u0941\u092e\u0942\u0932\u094d\u092f \u0935\u0938\u094d\u0924\u0941\u0913\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u0915\u093e \u0932\u093e\u092d \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0938\u094d\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u0928\u093e\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e \u092f\u093e \u0930\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0935\u093e\u0939\u0928 \u091a\u0932\u093e\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940 \u092c\u0930\u0924\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u090f\u0935\u0902 \u092e\u0939\u093e\u0928 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u0928\u094b\u092c\u0932 \u092c\u0922\u093c\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0915\u0930\u094d\u0915 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Cancer Daily Horoscope) \u0915\u0930\u094d\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u093e\u092d \u0939\u094b\u0917\u093e \u0914\u0930 \u0935\u094d\u092f\u093e\u0935\u0938\u093e\u092f\u093f\u0915 \u0917\u0924\u093f\u0935\u093f\u0927\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u091c\u0932\u094d\u0926\u092c\u093e\u091c\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0930\u094d\u0923\u092f \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0914\u0930 \u0936\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0927\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u0902\u0924\u093f \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940\u0964 Also ReadSawan 2023: \u0936\u094d\u0930\u093e\u0935\u0923 \u092e\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u0905\u0937\u094d\u091f\u092e\u0940 \u0924\u093f\u0925\u093f \u0915\u094b \u0906\u0902\u0935\u0932\u093e \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0922\u093c\u093e\u090f\u0902 \u092f\u0947 \u090f\u0915 \u091a\u0940\u091c, \u0927\u0928-\u0938\u0902\u092a\u0926\u093e \u0915\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924\u093f, \u092c\u093f\u091c\u0928\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u0905\u092a\u093e\u0930 \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Leo Daily Horoscope) \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0915\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0924\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092b\u0932 \u0926\u093f\u0928 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0938\u094d\u092a\u0930\u094d\u0927\u0940 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0917\u0924\u093f \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u0930\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u093e\u092e \u092a\u0942\u0930\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0936\u093e\u092e \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u091c\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0916\u093e\u0928\u092a\u093e\u0928 \u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0930\u0916\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u0915\u0928\u094d\u092f\u093e \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Virgo Daily Horoscope) \u0915\u0928\u094d\u092f\u093e \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0906\u091c \u092a\u0948\u0938\u093e \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092f\u0939 \u092c\u0941\u091c\u0941\u0930\u094d\u0917\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u093e\u0928 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0916\u093c\u0941\u0936\u0940 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940\u0964 \u0935\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0926\u094d\u0935\u0902\u0926\u094d\u0935\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u093f\u0930\u0926\u0930\u094d\u0926 \u092c\u0928\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0935\u0948\u0935\u093e\u0939\u093f\u0915 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u0938\u0941\u0916\u0940 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0915\u0941\u0932 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0915\u0930 \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0924\u0941\u0932\u093e \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Libra Daily Horoscope) \u0924\u0941\u0932\u093e \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u092f\u094b\u0917\u093f\u0924\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u092d\u0930\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0906\u092f \u0915\u0947 \u0928\u090f \u0938\u094d\u0930\u094b\u0924 \u092d\u0940 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0914\u0930 \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0916\u0941\u0926 \u092a\u0930 \u091c\u093c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u091c\u093c\u094b\u0930 \u0928 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u092a\u0930 \u0905\u0938\u0930 \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0938\u0941\u0916\u0926 \u0914\u0930 \u0932\u093e\u092d\u0926\u093e\u092f\u0915 \u0930\u0939\u0947\u0917\u0940\u0964 \u0935\u0943\u0936\u094d\u091a\u093f\u0915 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Scorpio Daily Horoscope) \u0935\u0943\u0936\u094d\u091a\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u092c\u0922\u093c\u093f\u092f\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924, \u092c\u0922\u093c\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f, \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0930\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u093e\u092e \u092a\u0942\u0930\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u091c\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092e\u0941\u0932\u093e\u0915\u093e\u0924 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0915\u093f \u0935\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0930\u093e\u0924 \u092e\u091c\u093c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0927\u0928\u0941 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Sagittarius Daily Horoscope) \u0927\u0928\u0941 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0906\u091c \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0935\u0938\u094d\u0924\u0941\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0927\u0928 \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0902\u0938\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0916\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u092a\u094d\u0924\u093f \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0905\u0927\u0940\u0928\u0938\u094d\u0925 \u092f\u093e \u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0924\u0928\u093e\u0935 \u092c\u0922\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092a\u0948\u0938\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u0947\u0928-\u0926\u0947\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940 \u092c\u0930\u0924\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0914\u0930 \u0905\u0926\u093e\u0932\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093e\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0905\u0902\u0924\u0924\u0903 \u091c\u0940\u0924 \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964 \u092e\u0915\u0930 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Capricorn Daily Horoscope) \u092e\u0915\u0930 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0928 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e\u0964 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u092f\u094b\u0917\u0940 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0938\u092b\u0932 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930\u093f\u0915 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902 \u092d\u0940 \u0928\u093f\u092d\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0936\u093e\u092e \u0915\u094b \u0927\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u091f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u093e\u0939\u0928 \u091a\u0932\u093e\u0924\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0926\u0941\u0930\u094d\u0918\u091f\u0928\u093e\u0935\u0936 \u0917\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0916\u0930\u093e\u092c \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u0941\u0902\u092d \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Aquarius Daily Horoscope) \u0915\u0941\u0902\u092d \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093f\u0928 \u0914\u0938\u0924 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0916\u0930\u093e\u092c \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u0924\u094d\u092f\u0927\u093f\u0915 \u092a\u0930\u093f\u0936\u094d\u0930\u092e \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u093e \u0905\u0938\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u092a\u0930 \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u092a\u0948\u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u0947 \u092f\u093e \u092c\u0947\u091a\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0941\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0915 \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u092e\u0940\u0928 \u0926\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0930\u093e\u0936\u093f\u092b\u0932 (Pisces Daily Horoscope) \u092e\u0940\u0928 \u0930\u093e\u0936\u093f \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091b\u094b\u091f\u0940 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092a\u0930 \u091c\u093e\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u093e\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0917\u0924\u093f \u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0938\u0928\u094d\u0928 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0930\u094d\u0925\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0928\u0938\u093f\u0915 \u0924\u0928\u093e\u0935 \u0938\u0947 \u092e\u0941\u0915\u094d\u0924\u093f \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940\u0964 \u0936\u093e\u092e \u0915\u094b \u0918\u0942\u092e\u0928\u0947-\u092b\u093f\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0908 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u0915\u093e \u092e\u0928 \u0936\u093e\u0902\u0924 \u0930\u0939\u0947\u0917\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092e\u093e\u0924\u093e-\u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0938\u0932\u093e\u0939 \u0914\u0930 \u0906\u0936\u0940\u0930\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u0932\u093e\u092d \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964