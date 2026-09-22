Aaj Ka Rashifal 22 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की एकादशी रात 9 बजकर 43 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास अन्तिम दिन, कल्कि द्वादशी, परिवर्तिनी एकादशी, भद्रा, रवि योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

आज सिंह राशि वालों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में अपना टेलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन लाभकारी रहेगा। आज धनु राशि वालों को करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना आगे बढ़ सकती है। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कठिन काम भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए काम- कारोबार में तरक्की दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और अधिकारियों के सामने आपकी कार्यक्षमता नजर आएगी। कारोबार में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। धन के मामले में खर्च और सेविंग के बीच बैलेंस बनाकर रखें। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आपकी आर्थिक योजनाओं को स्पीड मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुल सकता है। धन निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। दांपत्य जीवन में बातचीत से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज करियर में अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रवि योग से काम में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी महत्वपूर्ण सौदे में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के साथ कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग आज आपको पुराने काम पूरे करने की एनर्जी देगा। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय दूरदर्शी सोच रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में अपना टेलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन लाभकारी रहेगा। धन से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन बेहतर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सूर्य के कन्या राशि में होने से आज डिसीजन लेने की क्षमता बेहतर होगी। रवि योग करियर में सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत लाभदायक रह सकती है। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। रवि योग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी पर विचार कर रहे हैं तो ऑप्शन की अच्छी तरह जांच करें। व्यापार में ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल अच्छा हो सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग आज आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। नौकरी में मेहनत का परिणाम मिल सकता है। कारोबार में कोई पुराना संपर्क आर्थिक लाभ दिला सकता है। पैसों के मामले में दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लें। परिवार में किसी सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय निकालें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना आगे बढ़ सकती है। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कठिन काम भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के अवसर मिलेंगे, हालांकि जोखिम वाले निवेश से बचना उचित रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आज आपकी राशि में रहेगा, इसलिए थोड़ा इमोशनल होने से बचना होगा। रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आपकी राय ली जा सकती है। व्यापार में प्लानिंग से काम करने पर फायदा होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताएं और छोटी बातों को विवाद न बनने दें।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में नेटवर्क और संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। रवि योग से रुके हुए कामों को स्पीट मिलने की संभावना है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबारियों को किसी नए अवसर पर विचार करने का मौका मिलेगा। धन लाभ के साथ पुराने खर्च भी सामने आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग आज आपके लिए मेहनत और आत्मविश्वास के जरिए आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नौकरी में कोई पुराना काम पूरा होने से राहत मिलेगी। कारोबार में जल्दबाजी से बचें और जरूरी कागजात ध्यान से जांच लें। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।