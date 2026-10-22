Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी दोपहर 02 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास अन्तिम दिन, पद्मनाभ द्वादशी, पापांकुशा एकादशी, भद्रा, पञ्चक, विडाल योग है। आज शतभिषा नक्षत्र शाम 08 बजकर 49 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

आज का दिन सिंह राशि वालों को करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजना सफल होने की उम्मीद है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आज कुंभ राशि वालों को नए लोगों से संपर्क फायदेमंद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Ahoi Ashtami 2026 Date: कब है अहोई अष्टमी, जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कामकाज में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वृद्धि योग से नई योजनाओं में लाभ की उम्मीद रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

पापांकुशा एकादशी व्रत पर पढ़ें ये व्रत कथा, भगवान विष्णु की रहेगी विशेष कृपा

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजना सफल होने की उम्मीद है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे।

24 अक्टूबर को धन के दाता शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन; तुला, कन्या और मेष राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज वृद्धि योग के प्रभाव से कामकाज में अच्छे परिणाम पाने की कोशिश सफल हो सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सेहत का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

12 नवंबर दिवाली बाद बनेगा गुरु- मंगल का दुर्लभ संयोग; सिंह, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज ध्रुव योग के प्रभाव में स्थिरता और धैर्य से काम लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है। बेवजह की बहस से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कामकाज में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धैर्य से काम लेने पर अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए लोगों से संपर्क आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सुधार की उम्मीद रहेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।