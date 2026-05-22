Aaj Ka Rashifal 22 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 06:24 तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज वृष राशि वालों को आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वृद्धि योग निवेश में लाभ के संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वृद्धि योग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दिला सकता है। मानसिक तनाव कम होगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज ध्रुव योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में स्थिरता मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। वृद्धि योग व्यापार में नए अवसर दिला सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वृद्धि योग निवेश में लाभ के संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। ध्रुव योग आपके निर्णयों को मजबूती देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रह सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। वृद्धि योग से रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। ध्रुव योग आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। बिजनेस में नई डील मिल सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन योजनाओं को पूरा करने के लिए अच्छा रहेगा। वृद्धि योग से आर्थिक लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रिश्तों में मजबूती आ सकती है। ध्रुव योग वैवाहिक जीवन में स्थिरता देगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। वृद्धि योग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दिला सकता है। मानसिक तनाव कम होगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। ध्रुव योग से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। छात्रों के लिए समय शुभ है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, लेकिन वृद्धि योग से आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है। ध्रुव योग से करियर में स्थिरता और सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। वृद्धि योग से धन लाभ और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।