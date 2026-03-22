Aaj Ka Rashifal 22 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि रात को 09 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। वहीं आज वासुदेव चतुर्थी, भद्रा, रवि योग, ज्वालामुखी योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज भरणी नक्षत्र रात को 10 बजकर 42 मिनट तक रहेगा है। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज कन्या राशि वालों की दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी में लाभ होगा और विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वालों को धन लाभ के प्रबल योग हैं। वाणी में मधुरता आएगी और परिवार में खुशहाली रहेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

11 अप्रैल से मीन, धनु और वृष राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, शनि और बुध बनाएंगे खास योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मालव्य राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव में बन रहा है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। खर्च बढ़ेंगे लेकिन सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि से 11वें भाव में यह राजयोग बनने जा रहा है। आय में वृद्धि और नए स्रोत बनने के संकेत हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। करियर में उन्नति, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी राशि से 9वें भाव में यह योग बनने जा रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपकी राशि से 8वें भाव में मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। अचानक धन लाभ के संकेत हैं। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जोखिम से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव में यह राजयोग बनने जा रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी में लाभ होगा और विवाह के योग बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से 6वें भाव में मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के 5वें भाव में यह योग बनने जा रहा है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपके राशि से तीसरे भाव में यह योग बन रहा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपके गोचर कुंडली के धन भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है। धन लाभ के प्रबल योग हैं। वाणी में मधुरता आएगी और परिवार में खुशहाली रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आपकी ही राशि में लग्न भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। धन, प्रेम और करियर में विशेष लाभ मिलेगा। यह दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।