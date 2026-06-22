Aaj Ka Rashifal 22 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 3 बजकर 39 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज धूमावती जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, रवि योग, आडल योग है। साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में मिथुन राशि वाले आज आर्थिक मामलों में सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। बुध का प्रभाव आय के नए स्रोत खोल सकता है। बुध की स्थिति आपको निवेश संबंधी फैसलों में साहसी बनाएगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य पूरे हो सकते हैं। बुध का गोचर उच्च शिक्षा, यात्रा और धार्मिक गतिविधियों में लाभ देगा। बुध आपको नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुध का गोचर आपके पारिवारिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएगा। घर-परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बुध ग्रह कार्यक्षेत्र में सफलता दिला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के संकेत हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुध का गोचर संचार और संपर्क क्षेत्र को मजबूत करेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। बुध आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक एक्टिव बनाएगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। बुध का प्रभाव आय के नए स्रोत खोल सकता है। बुध की स्थिति आपको निवेश संबंधी फैसलों में साहसी बनाएगी। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुध का आपकी राशि में गोचर व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। बुध करियर में नई जिम्मेदारियां दे सकता है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। बुध का गोचर विदेश से जुड़े स्थानों से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है। बुध आपकी योजनाओं को गति देगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुध का गोचर आय और लाभ के क्षेत्र में शुभ परिणाम देगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। बुध मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ दिला सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

करियर के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। बुध का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत करेगा। बुध की ऊर्जा आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य पूरे हो सकते हैं। बुध का गोचर उच्च शिक्षा, यात्रा और धार्मिक गतिविधियों में लाभ देगा। बुध आपको नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। बुध का गोचर गुप्त धन या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। बुध साहस बढ़ाएगा, लेकिन विवादों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

दांपत्य और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बुध का गोचर संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। आज व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिल सकता है। महत्वपूर्ण समझौते पूरे हो सकते हैं।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बुध का गोचर नौकरी और दैनिक कार्यों में सुधार लाएगा। बुध प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। बुध का प्रभाव प्रेम संबंधों और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ रहेगा। बुध आपकी प्रतिभा को निखारने का काम करेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।