Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज भड़ली नवमी, रवि योग, आडल योग है। आज स्वाती नक्षत्र रात 11 बजकर 03 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर करेंगे।

आज मिथुन राशि राशि के लोगों के व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। रवि योग के कारण करियर में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं धनु राशि वालों को आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। रवि योग के कारण करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। किसी पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। रवि योग की कृपा से सरकारी कार्यों या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।

व्यापार में नए संपर्क भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। रवि योग के कारण करियर में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्यों में गति आएगी।

व्यापार में आय बढ़ने के संकेत हैं। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए विशेष रूप से शुभ फल देने वाला रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ पहुंचा सकती है।

व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

व्यापार में लाभ के साथ नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्य भी पूरे कर पाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

व्यापार में धन लाभ के योग हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। तनाव कम रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। रवि योग के कारण करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।

व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का विश्वास जीतेंगे। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं।

व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। रवि योग की कृपा से करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

व्यापार में अच्छी आय हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।