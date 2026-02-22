Aaj Ka Rashifal 22 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी सुबह 11 बजकर 09 मिनट है। वहीं उसके बाद षष्ठी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष में संचऱण करेंगे। साथ ही आज अश्वनी नक्षत्र शाम 05:54 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। आज स्कन्द षष्ठी, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोग देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही अटके हुए कार्य बन सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने रुके काम पूरे होने के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। वर्ना बजट बिगड़ सकता है।

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी में स्थिरता रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

मिथुन राशि

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। देश- विदेश की यात्रा का योग बन सकता है। किसी परिवारीजन या मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशि

परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। मानसिक शांति बनी रहेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

सिंह राशि

आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी बड़े निर्णय में परिवार का साथ मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या राशि

आज संयम से काम लें। छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें, तो बेहतर होगा।

तुला राशि

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य बन सकते हैं।

वृश्चिक राशि

आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है।

धनु राशि

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा का योग बन सकता है। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

मकर राशि

आज आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। सेहत में सुधार होगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। घर पर कोई धार्मिक या मांगलिका कार्यक्रम हो सकता है।

कुंभ राशि

रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। करियर में नई दिशा मिल सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बाह कहीं घूमने जा सकते हैं।

मीन राशि

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।