Aaj Ka Rashifal 21 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की दशमी रात 8 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 29वाँ दिन, दशावतार व्रत, रवि योग, विडाल योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा धनु राशि में सुबह 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे।

आज चंद्रमा का गोचर मेष राशि वालों के कर्म भाव में रहेगा, जिससे कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी में महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का मौका मिलेगा और कारोबार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। आज चंद्रमा का गोचर सिंह राशि वालों के छठे भाव में रहेगा। कार्यक्षेत्र में कंंप्टीशन के बावजूद आप अपनी मेहनत से लाभ उठाने में सफल रहेंगे। नौकरी से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और व्यापार में विरोधियों से सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके कर्म भाव में रहेगा, जिससे कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी में महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का मौका मिलेगा और कारोबार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार और दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बावजूद तालमेल बनाए रखें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

भाग्य भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ दे सकती है। रिश्तों में सकारात्मक बातचीत रहेगी और मानसिक उत्साह बढ़ेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए अचानक आने वाले खर्च और जरूरी कामों पर ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी कागजी काम को जल्दबाजी में पूरा न करें। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव से बचें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी और दांपत्य जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। कारोबार में पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा और रिश्तों में आपसी समझ बेहतर होने के संकेत हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। कार्यक्षेत्र में कंंप्टीशन के बावजूद आप अपनी मेहनत से लाभ उठाने में सफल रहेंगे। नौकरी से संबंधित रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और व्यापार में विरोधियों से सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य में दिनचर्या पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे सोची हुआ योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में नए आइडिया वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं और व्यापार में लाभ का अवसर मिल सकता है। प्रेम और दांपत्य जीवन में बातचीत से नजदीकियां बढ़ेगी।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन प्लानिंग के साथ काम करने पर स्थिति संभल जाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे साहस और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हो सकती है और व्यापार में संपर्कों से फायदा मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, इसलिए धन और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। नौकरी में आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है और व्यापार में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। परिवार के साथ बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में साथी की भावनाओं को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे। खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलें। नौकरी में कोई नया प्रोजक्ट मिल सकता है। मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम और अच्छी नींद जरूर लें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे, जिससे इनकम और लाभ से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। नौकरी में संपर्कों से फायदा और व्यापार में नए ग्राहक मिलने की संभावना है। परिवार और दांपत्य जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा।