Aaj Ka Rashifal 21 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 08:26 तक रहेगी। वहीं उसके बाद छष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज अधिक स्कन्द षष्ठी, गण्ड मूल, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आज कन्याा राशि वालों को आज का दिन मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा। गुरु पुष्य योग से व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सेहत में सुधार होगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वालों आज का दिन नई उपलब्धियां दिला सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। मानसिक शांति बनी रहेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज गुरु पुष्य योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश के लिए दिन शुभ रह सकता है

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। गुरु पुष्य योग से कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं। कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज नौकरीपेशा लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा। गुरु पुष्य योग से व्यापार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सेहत में सुधार होगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में नई शुरुआत हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। निवेश और खरीदारी के लिए समय शुभ रह सकता है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। गुरु पुष्य योग से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तनाव कम रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपकी राशि पर गुरु का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। गुरु पुष्य योग से धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन नई उपलब्धियां दिला सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।