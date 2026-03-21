Aaj Ka Rashifal 21 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की तृतीया तिथि रात को 11 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। वहीं आज मत्स्य जयन्ती, गौरी पूजा, गणगौर, स्वायम्भुव मन्वादि, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज अश्वनी नक्षत्र है। ऐसे आज मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। वहीं सिंह राशि वालों को मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन निवेश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। रवि योग के कारण धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। रवि योग से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। रवि योग के प्रभाव से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तम है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रवि योग के कारण भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। रवि योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रिश्तों में मधुरता आएगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज का दिन साहस और पराक्रम से भरा रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। रवि योग आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। शिक्षा और करियर में प्रगति के योग हैं। रवि योग के प्रभाव से यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रवि योग से आर्थिक लाभ संभव है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नए विचार और योजनाएं सफल होंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। रवि योग के कारण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। रवि योग के प्रभाव से मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।