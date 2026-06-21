Aaj Ka Rashifal 21 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भानु सप्तमी, साल का सबसे बड़ा दिन, भद्रा, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 09 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज तुला राशि वालों को आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर चिंता बनी रह सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। वहीं मीन राशि वाले साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

घर और परिवार से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। यात्रा का योग भी बन सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

धन लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति मजबूत होगी। खानपान पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर चिंता बनी रह सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रह सकता है। मित्रों और संपर्कों से फायदा मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

करियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना बना सकते हैं। परिवार का समर्थन आपके मनोबल को बढ़ाएगा।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नौकरी और व्यापार में सावधानी से निर्णय लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।