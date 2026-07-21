Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पार्वती जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, आडल योग है। आज चित्रा नक्षत्र शाम 8 बजकर 49 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में सुबह 7 बजकर 54 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद तुला राशि में गोचर करेंगे।

आज कन्या राशि राशि वालों को आज वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। कार्यस्थल पर मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं मीन राशि वालों को आज आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। गोपनीय योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साझेदारी के कामों में सफलता मिलने के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है।

धन संबंधी मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत में सुधार होगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। शिक्षा, मीडिया और कला से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी।

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नई योजनाओं से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जोखिम वाले निवेश से फिलहाल दूरी रखें।

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

घर और परिवार से जुड़े मामलों में आज विशेष ध्यान देना होगा। संपत्ति या वाहन संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी।

धन के मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है।

माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग लाभकारी रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। छोटे यात्राओं के योग बन सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे।

भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। कार्यस्थल पर मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्च से बचें।

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। खान-पान संतुलित रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।

धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा।

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर विवादों से बचें। अधूरे कार्य पूरे करने का प्रयास करें।

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। विदेश या दूरस्थ स्थान से लाभ मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा।

आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे योग हैं। निवेश से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रहेगा। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं।

परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। गोपनीय योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें।

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। उधार लेन-देन से बचना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।