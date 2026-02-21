Aaj Ka Rashifal 21 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दोपहर 1 बजे तक है। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शनिवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन में शाम 7 बजकर 7 मिनट तक संचऱण करेंगे। साथ ही आज रेवती नक्षत्र रात 07:07 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र लग जाएगा। आज ढुण्ढिराज चतुर्थी, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, रवि योग है। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही व्यापारियों को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

धैर्य और संयम से काम लेने का दिन है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। करियर में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। यात्रा का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। लापरवाही से बचें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र या परिवारीजनों के साथ मुलाकात हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बाह खाना खाना से बचें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल है। लाभ के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कार्य में सावधानी बरतें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। पदोन्नति के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत में सुधार होगा। साथ ही व्यापारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। फंसा हुआ धन मिल सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।