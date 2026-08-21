Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात 11 बजकर 36 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। आजप्रथम चातुर्मास का 28वाँ दिन, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग है। आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 11 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

आज वृष राशि वालों को आज आपको करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समझदारी का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों को आज आपके लिए दिन प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में रुके हुए कामों को गति मिलेगी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नया संपर्क लाभ दिला सकता है।

वहीं आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में तनाव से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपको करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समझदारी का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। कारोबारियों को किसी पुराने निवेश या संपर्क से लाभ मिल सकता है। धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति वाला रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपके काम की चर्चा वरिष्ठ स्तर तक पहुंच सकती है। रवि योग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। कारोबार में कोई नई डील आगे बढ़ सकती है।

आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। घर-परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में संवाद बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं क्लियर रखने की जरूरत होगी। रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कठिन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी अटके हुए काम में रास्ता खोल सकता है। कारोबार में जल्दबाजी से बचें और कागजी काम ध्यान से करें। धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सहयोग मिलेगा। नींद और आराम पर ध्यान दें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है। रवि योग आपकी राशि के स्वामी सूर्य से जुड़ा होने के कारण आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने में सहायक माना जाता है। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अवसर मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कोई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है।

कारोबार में लाभ की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका ध्यान काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर रहेगा। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। कारोबार में नई रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने पर लाभ हो सकता है।

परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम करने से बचें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभदायक रहेगा। रवि योग आपको आत्मविश्वास देगा और सर्वार्थ सिद्धि योग किसी जरूरी काम को पूरा कराने में मदद कर सकता है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लें।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। दांपत्य जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा के आपकी राशि में रहने से आज भावनाएं थोड़ी प्रबल रह सकती हैं। इसके बावजूद रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए कामकाज में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। नौकरी में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य रखें। कारोबार में कोई पुराना संपर्क फायदा दे सकता है। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ का अवसर मिल सकता है।

परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रखें। स्वास्थ्य को लेकर तनाव और बेचैनी से बचना जरूरी होगा। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में लाभ दे सकता है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके लिए दिन प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में रुके हुए कामों को गति मिलेगी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कारोबारियों को नए ग्राहक या व्यापारिक संपर्क मिल सकते हैं। धन लाभ के योग बनेंगे, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें।

परिवार में किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। दांपत्य जीवन में थोड़ा धैर्य रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज मेहनत का परिणाम मिलने वाला दिन हो सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसका लाभ भविष्य में करियर को मिल सकता है। रवि योग आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सर्वार्थ सिद्धि योग महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिला सकता है। कारोबार में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय निकालें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको अपने काम में धैर्य और एकाग्रता बनाए रखनी होगी। नौकरी में कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण लंबित काम पूरे होने की संभावना है। कारोबार में लाभ मिल सकता है और नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

धन की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो बातचीत से समाधान निकालें। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए योजनाओं को अमल में लाने का अच्छा अवसर दे सकता है। रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग कार्यों में सफलता की संभावना मजबूत करेगा। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर सामने आएंगे।

आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी मानसिक तनाव से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।