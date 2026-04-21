Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में दोपहर 1 बजे तक संचरण रहेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।

साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र रात को 11 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा शुरू हो जाएगा। साथ ही आज सिंह राशि आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से लाभ हो सकता है। वहीं आज मीन राशि वालों को घर-परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। साथ ही माता का सहयोग मिलेगा और संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए साहस और पराक्रम बढ़ सकता है। साथ ही संचार कौशल बेहतर रहेगा और छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे धन और वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि यानी प्रथम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए आज आत्मविश्वास बढ़ सकता है। साथ ही आज व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने की संभावना है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर कर रहा है। मानसिक चिंता बढ़ सकती है, खर्चों में वृद्धि होने के संकेत हैं। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा ग्यारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं। इसलिए आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत मिल रहे हैं। मित्रों से लाभ हो सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए करियर में सफलता मिल सकती है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। इसलिए आपको आज भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के योग बनेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली के आठवें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए आज कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। स्वास्थ्य और गोपनीय मामलों में सावधानी रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपकी गोचर कुंडली में चंद्रमा सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए दांपत्य जीवन में सुधार हो सकता है। साथ ही पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप अपने प्रयासों से सफलता पा सकते हैं। वहीं कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आज प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। साथ ही आकस्मिक धनलाभ हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली के चौथे स्थान में संचरण कर रहे हैं। इसलिए घर-परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। साथ ही माता का सहयोग मिलेगा और संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।