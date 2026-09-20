Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की नवमी शाम 5 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 28वाँ दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं।

वृष राशि वालों के लिए आज रुके हुए काम बन सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी। कारोबार में नई डील या आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आज कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में नई ऊर्जा महसूस हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार और वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी सामान्य रहने की संभावना है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रुके हुए काम बन सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी। कारोबार में नई डील या आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी और परिवार से सहयोग प्राप्त होगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थकान महसूस हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा सकता है। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अवसर मिल सकता है और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही से बचना बेहतर रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज अधूरे कार्य पूरे करने का अवसर मिलेगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और मानसिक रूप से भी दिन अच्छा रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कामकाज में सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है और नौकरी में प्रशंसा मिलेगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे और कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। धन संबंधी स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में अच्छा रह सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपके लिए सफलता और उपलब्धियों वाला दिन रह सकता है। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे हो सकते हैं और कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक लाभ के साथ परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन थोड़ा काम का लोड बढ़ सकता है। कारोबार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे और जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और महत्वपूर्ण लोगों से नए संपर्क बढ़ेंगे। रवि योग के प्रभाव से व्यापार में आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने में मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहने के योग हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आज आपके लिए कामकाज में सफलता लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की से जुड़ी उम्मीद बढ़ेगी और कारोबार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में खुशी रहेगी, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और सेहत सामान्य रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।