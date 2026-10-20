Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 28वाँ दिन, आयुध पूजा, दुर्गा बलिदान, दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी, दशहरा, बंगाल महा नवमी, दक्षिण सरस्वती पूजा, बुद्ध जयन्ती, अपराजिता जयन्ती, दक्ष सावर्णि मन्वादि, रवि योग, विडाल योग है। आज श्रवण नक्षत्र शाम 06 बजकर 02 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई योजनाएं बनाने और अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। आज सिंह राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन हो सकता है। रवि योग की मान्यता के अनुसार शुभ कार्यों के लिए दिन अनुकूल माना जाता है। नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है और कारोबार में नई रणनीति लाभ पहुंचा सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

21 या 22 अक्टूबर कब है पापांकुशा एकादशी; जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की उम्मीद है।

धन के मामले में सोच-समझकर फैसला लें और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के लिए आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है, लेकिन किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से बचें। कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि बड़े फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा।

आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

Kab Hai Dussehra: दशहरा पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और उपाय

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई योजनाएं बनाने और अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को ग्राहकों से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी समझौते को ध्यान से पढ़ें।

पैसों के मामले में बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी शुभ विषय पर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझें। मानसिक तनाव से बचने के लिए समय नींद लें।

16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश; सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को आज करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की उम्मीद है। नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नई जानकारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के लिए सही योजना और मेहनत पर भरोसा रखें।

आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके काम आ सकती है। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और काम के बीच आराम के लिए समय निकालें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन हो सकता है। रवि योग की मान्यता के अनुसार शुभ कार्यों के लिए दिन अनुकूल माना जाता है। नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है और कारोबार में नई रणनीति लाभ पहुंचा सकती है। हालांकि, अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें।

धन के मामले में आमदनी के साथ खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। परिवार में आपकी राय को महत्व मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें और खुलकर बातचीत करें। सेहत के लिए खानपान अच्छा रखें।

6 नवंबर दिवाली से पहले वैभव के दाता शुक्र होंगे वक्री; कन्या, मकर, सिंह और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से फायदा मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की मदद करने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। सेहत के मामले में छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या अच्छी रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संबंधों और कामकाज में संतुलन बनाने का है। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है। कारोबार में साझेदारी करने वालों को बातचीत और हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखनी चाहिए।

धन से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। काम का दबाव बढ़ने पर आराम करना न भूलें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। नौकरी में कोई चुनौती सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर समाधान मिल सकता है। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है। किसी भी नए काम में जल्दबाजी करने से बचें।

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खर्चों की समीक्षा करें। परिवार में छोटी बातों को विवाद न बनने दें। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और अपनी सेहत के लिए अच्छी दिनचर्या अपनाएं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज नए अवसरों की तलाश करने का दिन हो सकता है। रवि योग के प्रभाव को शुभ मानते हुए आप अपने करियर से जुड़ी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं।

पैसों के मामले में लाभ की उम्मीद के साथ जोखिम का भी ध्यान रखें। परिवार के किसी बड़े सदस्य से अच्छी सलाह मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए व्यायाम और समय आराम पर ध्यान दें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत और अनुशासन से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को प्लानिंग से काम करने पर फायदा हो सकता है।

आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अपनों का सहयोग भी मिलेगा। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। तनाव से बचें और समय पर भोजन करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज नए विचारों को काम में बदलने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कारोबार में नई तकनीक या योजना अपनाने पर विचार कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

धन के मामले में आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के लिए अपनी नींद पूरी करें और जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। नौकरी में अपने कौशल को दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना है। हालांकि, सफलता पाने के लिए केवल उम्मीद पर निर्भर न रहें और योजनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करें।

आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बचत की आदत अपनाएं। परिवार में सहयोग और अपनापन बना रह सकता है। प्रेम जीवन में साथी के साथ बातचीत करने से संबंध बेहतर होंगे। मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपनी पसंद के कामों में बिताएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।