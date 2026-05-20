Aaj Ka Rashifal 20 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:06 तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज वरदा चतुर्थी, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में रात 10 बजकर 38 मिनट तक भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र सुबह 06 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही सिंह राशि वालों को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। आज वृश्चिक राशि वालों की राशि से चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा। घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, वरना विवाद हो सकता है। कारोबार में नई डील मिलने की संभावना है। सेहत सामान्य रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है। आज मन प्रसन्न रह सकता है और कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। लव लाइफ में रोमांटिक माहौल रह सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रह सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में विरोधियों से सतर्क रहें। ध्यान और योग करना लाभकारी रह सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे, जिससे करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। बिजनेस में लाभ होगा। पिता के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। साझेदारी वाले कामों में लाभ मिल सकता है। व्यापार में नई योजना सफल हो सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

अधिक मास की वरद चतुर्थी पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और महत्व

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। शत्रुओं पर विजय मिलने के संकेत हैं। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। खानपान संतुलित रखें। छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। निवेश से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफी शुभ रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।