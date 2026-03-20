Aaj Ka Rashifal 20 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के शुक्ल की द्वितीया तिथि रहेगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। वहीं आज झूलेलाल जयन्ती, वसन्त सम्पात, चन्द्र दर्शन, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेंगे, जिससे सूर्य के साथ मिलकर अमावस्या योग बनाएंगे।

साथ ही आज रेवती नक्षत्र है। ऐसे आज तुला राशि वालों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में सफलता के योग हैं। वहीं कन्या राशि वालों के दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि के लिए यह अमावस्या योग 12वें भाव में बन रहा है। खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव रह सकता है। विदेश से जुड़े कामों में लाभ के संकेत हैं। ध्यान और योग करना फायदेमंद रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में यह योग 11वें भाव में बन रहा है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के लिए यह योग 10वें भाव में बन रहा है। करियर में बदलाव के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों से संबंध बेहतर होंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से यह योग 9वें भाव में बन रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा के योग बन सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि के लिए यह योग 8वें भाव में बन रहा है। अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें और निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली से यह योग 7वें भाव में बन रहा है। दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, लेकिन संवाद बनाए रखना जरूरी है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के लिए यह योग 6वें भाव में बन रहा है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में सफलता के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में यह योग 5वें भाव में बन रहा है। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के लिए यह योग 4वें भाव में बन रहा है। घर-परिवार में शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली में यह योग 3वें भाव में बन रहा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और नए काम की शुरुआत हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि के लिए यह योग 2वें भाव में बन रहा है। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वाणी पर संयम रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

यह अमावस्या योग मीन राशि के लग्न में बन रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।