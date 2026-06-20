Aaj Ka Rashifal 20 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज जमाई षष्ठी, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। साथ ही आज मघा नक्षत्र सुबह 09 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज कन्या राशि वालों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा । वहीं मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। निवेश के मामलों में भी लाभ मिलने के योग हैं। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज मंगल का गोचर आपकी आय और लाभ भाव को एक्टिव करेंगे। इसलिए लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने के योग हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगल आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मंगल का गोचर आपके खर्च और विदेश संबंधी मामलों को प्रभावित करेगा। इसलिए आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मंगल का प्रभाव आपके लाभ भाव पर रहेगा। इसलिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

मंगल का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है, जिससे करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई उपलब्धि के योग हैं। व्यापारियों को बड़े सौदे मिल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। अधिकारियों से संबंध बेहतर रहेंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। मंगल का गोचर धार्मिक यात्राओं और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

मंगल का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेगा। इसलिए अचानक धन लाभ या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें। साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारिक समझौते सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज मंगल आपके शत्रु और सेवा भाव को एक्टिव करेंगे। इसलिए कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। नियमित दिनचर्या अपनाने से लाभ होगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मंगल का गोचर प्रेम, शिक्षा और संतान भाव में सकारात्मक प्रभाव देगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। निवेश के मामलों में भी लाभ मिलने के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज मंगल आपके सुख और संपत्ति भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। घरेलू कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मंगल का प्रभाव आपके पराक्रम और संचार भाव पर रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।