Aaj Ka Rashifal 20 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज आषाढ़ अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज हस्त नक्षत्र शाम 9 बजकर 09 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे। साथ ही शनि देव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं।

सिंह राशि राशि वालों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। रवि योग के प्रभाव से सरकारी कार्यों और प्रशासनिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है। वहीं धनु राशि वालों को आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। रवि योग आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को कम करेगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

शिव योग के प्रभाव से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम करना जरूरी होगा।

वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। रवि योग के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

शिव योग मानसिक तनाव कम करेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग आपके अधूरे कार्यों को गति देगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा।

शिव योग के प्रभाव से मन सकारात्मक रहेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज करियर और कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। रवि योग आपके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहा है। धन लाभ के नए स्रोत भी खुल सकते हैं।

शिव योग के प्रभाव से परिवार में खुशियां आएंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। रवि योग के प्रभाव से सरकारी कार्यों और प्रशासनिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है।

शिव योग रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार में नए अनुबंध मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

शिव योग के प्रभाव से मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। खानपान पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में शुभ रहेगा। रवि योग के कारण रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

शिव योग पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं।

शिव योग मानसिक शांति देगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। रवि योग आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को कम करेगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति के संकेत हैं।

शिव योग के प्रभाव से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। यात्रा का भी योग बन सकता है।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रवि योग करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ होने की संभावना है। निवेश के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

शिव योग के प्रभाव से घर का वातावरण सुखद रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। रवि योग नौकरी और व्यापार में सफलता दिलाने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं।

शिव योग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आपके महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रशंसा मिलने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है।

शिव योग पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।