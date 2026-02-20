Aaj Ka Rashifal 20 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया दोपहर 2 बजकर 38 मिनट है। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन में संचऱण करेंगे। साथ ही आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 08:07 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। आज भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। ऐसे में आज कुछ राशियों व्यापारियों को उधार धन मिल सकता है। साथ ही जीवनसाथी के सहयोग से धन की प्राप्ति हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

आज आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा।

वृषभ राशि

आज आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा सुनने को मिल सकती है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशि

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी से परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहतर रहेगा। शाम के समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क राशि

भाग्य आज आपका साथ देगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी तीर्थ यात्रा की योजना बन सकती है।

सिंह राशि

आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना हो सकती है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।

कन्या राशि

आज आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। अमृत सिद्धि योग का लाभ आपको मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें।

तुला राशि

आज खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में संतुलन और धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। शाम का समय परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा।

वृश्चिक राशि

आज आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके प्रयास सफल रहेंगे।

धनु राशि

आज आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर राशि

आज रुके हुए कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में लाभ और नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम जरूरी है।

कुंभ राशि

घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।