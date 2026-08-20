Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 9 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 27वाँ दिन, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

आज मिथुन राशि वालों को कामकाज के लिहाज से दिन व्यस्त रहने वाला है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और मेहनत के दम पर अधिकारी प्रभावित होंगे। कारोबार में अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि वालों को आज आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी। कारोबार में धन निवेश करने से पहले जोखिम का आकलन जरूर करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा संवेदनशील दिन बना सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। कारोबार में पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। दांपत्य जीवन में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा का प्रभाव साझेदारी और रिश्तों के मामलों में दिखाई देगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। व्यापार में पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया फैसला फायदेमंद हो सकता है। धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

कामकाज के लिहाज से दिन व्यस्त रहने वाला है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और मेहनत के दम पर अधिकारी प्रभावित होंगे। कारोबार में अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और आराम के लिए समय निकालें। परिवार में किसी सदस्य के साथ भावनात्मक बातचीत हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का वृश्चिक गोचर आपके लिए रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम और दांपत्य जीवन में सुखद माहौल रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज मन में कुछ पुरानी बातें चल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में किसी बड़े फैसले को लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। घर-परिवार से जुड़ा कोई खर्च बढ़ सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए संपर्क और संवाद के क्षेत्र को सक्रिय करेगा। नौकरी में सहकर्मियों की मदद से मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। व्यापार में नए ग्राहक मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी। कारोबार में धन निवेश करने से पहले जोखिम का आकलन जरूर करें। अचानक कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है। परिवार में किसी करीबी व्यक्ति से मन की बात साझा करने से तनाव कम होगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए आज भावनाओं और मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। हालांकि गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्च और मानसिक तनाव दोनों को नियंत्रित रखने की जरूरत होगी। नौकरी में किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव रहेगा। कारोबार में फिलहाल बड़े जोखिम से बचना बेहतर होगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार में किसी सदस्य की चिंता हो सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके लिए सामाजिक और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी में संपर्कों के माध्यम से कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी रणनीति से आगे निकल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई दिशा या अवसर मिलने की संभावना है। कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।