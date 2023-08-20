Aaj Ka Rashifal 20 August 2023: श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज चतुर्थी तिथि दिन भर रहेगी। इसके साथ ही आज साध्य, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। प्रसिद्ध पंडित जगन्नाथ गुरुजी के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए खास हो सकता है। भगवान गणेश की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। जानिए राशि के अनुसार कैसा होगा आज का राशिफल।

मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope)

मेष राशि के लोग आज अपनी समस्याओं के समाधान और घर के रखरखाव पर ध्यान देने की उम्मीद कर सकते हैं। करीबी दोस्तों से मिले और अपने गुस्से पर काबू रखें। कार्यस्थल पर लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करें और थकान के लिए तैयार रहें। आपकी पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी और परिवार में सौहार्द्र रहेगा। प्रेम संबंध में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आज वृषभ राशि वालों को अपने धन का प्रबंधन सोच-समझकर करना चाहिए। वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें। परिवार में सामंजस्य रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करके छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।

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मिथुन दैनिक राशिफल(Gemini Daily Horoscope)

मिथुन राशि वालों को आज मानसिक शांति रहेगी। किसी मित्र की मदद करें और व्यावसायिक निवेश करने से बचें। सरकारी नौकरी में अधिकारियों से शालीनता बनाए रखें। परिवार में सामंजस्य रहेगा और विवाह योग्य लोगों के लिए सुखद माहौल रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना।

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

कर्क राशि वालों का आज का दिन उपयोगी रहेगा। आज किसी अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति से मिलें जो आपकी प्रगति में मदद कर सकता है। नई व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करें और बड़ा ऑर्डर प्राप्त करें। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ वाद-विवाद से बचें। अपने लव पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पर बदलते मौसम में।

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)

सिंह राशि वालों को आज अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए और जमीन या वाहन खरीदने की योजना बनानी चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियों में किसी अधिकारी से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में धोखा या विश्वासघात की आशंका है। आज किसी भी कीमत पर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

कन्या राशि वाले आज अपने व्यक्तित्व और काम से समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बनाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करें। व्यापार में आ रही बाधाओं को बुद्धि और चतुराई से हल करें। घर में शांति रहेगी। लेकिन प्रेम संबंधों में मर्यादित और संयमित रहें। नियमित योग और व्यायाम करें।

तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)

तुला राशि वाले आज अपने घर और परिवार पर ध्यान देंगे। अपने कार्यों में विवेकशील और संयमित रहें। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी में आपका कोई टारगेट आसानी से हल होने की संभावना है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आप ऊर्जावान व उत्साहित महसूस करेंगे।

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहें। रुके हुए व्यापारिक कार्य व्यवस्थित करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। दांपत्य जीवन में सामंजस्य की कुछ कमी रहेगी। घर के बुजुर्गों के सम्मान का ख्याल रखें।

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

धनु राशि वाले अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और पिछली गलतियों को सुधारेंगे। उचित निवेश करें और व्यावसायिक यात्रा पर जाएँ। नौकरी में पदोन्नति या बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। परिजनों का सहयोग मिलेगा। अत्यधिक मेहनत आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

मकर राशि वाले आज अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दिलचस्प गतिविधियों में समय बिताएँ, लेकिन ध्यान रखें कि काम की उपेक्षा न हो। बॉस या अधिकारियों से संबंध खराब न करें. समय की कमी के कारण परिवार के
सदस्य नाराज हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च भी हो सकते हैं।

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

कुंभ राशि वाले आज अपने विरोधियों से मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वित्त संबंधी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करें। साझेदारी व्यवसाय में सफलता का श्रेय मिलेगा। नई व्यावसायिक योजनाओं को आकार दें। आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। सेहत का ख्याल रखें।

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

मीन राशि वालों को संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश संबंधी कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार विस्तार की योजनाएं बनाएं और सभी काम समय पर पूरे करें। नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और घर में सुख-शांति रहेगी।