Aaj Ka Rashifal 20 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह को 07 बजकर 17 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज मातङ्गी जयन्ती, रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृष राशि में संचरण रहेंगे।

साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसे आज मेष राशि वालों कोकार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं और नए अवसर मिल सकते हैं।। वहीं आज कुंभ राशि वालों को नए अवसर मिलेंगे। मित्रों और सहयोगियों का साथ मिल सकता है। आय में वृद्धि के संकेत हैं।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शोभन योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं और नए अवसर मिल सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और निवेश के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शोभन योग बनने से आप आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं और करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे। वाणी के प्रभाव से लोग इंप्रेस हो सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज मानसिक शांति और संतुलन बने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में खुशियां आ सकती है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आपके लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा। शोभन योग बनने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन व्यावसायिक रूप से अच्छा साबित हो सकता। नौकरी में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

शोभन योग बनने से रिश्तों में मिठास आ सकती है। लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का फल मिल सकता है। निवेश से लाभ के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा और करियर में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी रहेंगी।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। वहीं शोभन योग बनने से काम- कारोबार में सफलता भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नए अवसर मिलेंगे। मित्रों और सहयोगियों का साथ मिल सकता है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रह सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।