Aaj Ka Rashifal 19 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की अष्टमी दोपहर 3 बजकर 26 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 27वाँ दिन, राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, ज्येष्ठ गौरी विसर्जन, दधीचि जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग है। आज मूल नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं।

आज कर्क राशि वालों के लिए आज रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक फैसलों में सफलता मिलने की संभावना है। आज तुला राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में लाभ और जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आय के नए साधन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सौभाग्य योग से नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के साथ परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण काम में वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आयुष्मान योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ और जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। नई योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। आर्थिक फैसलों में सफलता मिलने की संभावना है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सौभाग्य योग से करियर में तरक्की और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता से कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today

नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक लाभ के साथ परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी पुराने संपर्क से करियर में फायदा मिल सकता है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में लाभ और जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आय के नए साधन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सौभाग्य योग से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और आर्थिक लाभ मिल सकता है। आयुष्मान योग से ऊर्जा बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नौकरी में तरक्की और कारोबार में नए ग्राहकों से लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी महत्वपूर्ण योजना में भाग्य का साथ मिल सकता है।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में लाभ के साथ परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। धन से जुड़े मामलों में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। सौभाग्य योग से आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने के संकेत हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सौभाग्य योग से नौकरी और कारोबार में सफलता के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ के साथ परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। आयुष्मान योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाज में स्थिरता आएगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।